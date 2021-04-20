Стали известны подробности ДТП в Алтайском крае, в котором погибли два подростка

Два подростка, которые погибли в жёсткой аварии в селе Ключи, врезались в дерево, а не в столб, как сообщалось ранее. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошёл 18 апреля в 22:40 на 288-м километре трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (на выезде из с. Ключи)".

"По предварительным данным установлено, что водитель – молодой человек 2003 г.р., не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corolla, в пути следования не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (дерево)", – говорится в сообщении.

В результате водитель и 15-летний пассажир иномарки скончались на месте до приезда скорой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.