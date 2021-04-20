В Steam вышел мод Portal Reloaded для Portal 2

В Steam вышел мод для компьютерной игры Portal 2 под названием Portal Reloaded. Его события развернутся в заброшенной части Aperture Science, где подопытному [4-5-0-9] придётся решить серию головоломок.

Помимо знакомых игроку синих и оранжевых порталов, которые позволяют контролировать пространство, в Reloaded также появится третья портальная пушка для перемещений во времени.

"Путешествие между настоящим и версией реальности на 20 лет в будущем открывает совершенно новый способ решения головоломок", – говорится в описании мода.

Portal Reloaded получил крайне позитивные отзывы геймеров. Доля положительных отзывов в Steam составила 97%.

Напомним, что игра Portal 2, разработанная студией Valve, вышла в 2011 году и стала прямым продолжением оригинальной версии 2007 года.