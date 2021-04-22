Китайцев заманят на отдых в Алтайский край уникальными турпродуктами

Турбизнес Алтайского края нацелился на увеличение потока отдыхающих из Китая и намерен поучаствовать в программе ускоренного выхода регионального турпродукта на их рынок после открытия границ, об этом 21 апреля на пресс-конференции сообщил руководитель профильного управления краевого правительства Евгений Дешевых.

Чиновник напомнил, что до пандемии за год из КНР в Алтайский край приезжали порядка двух тысяч туристов. Гостей интересуют горный и экотуризм, путешествия, шопинг, городские достопримечательности, тематические парки. По этим ключевым направлениям и будут разрабатывать туристические пакеты.

"При развитие данного продукта китайский рынок может стать целевым для туристической отрасли Алтайского края на ближайшие три-пять лет. Уже пять наших туроператоров в рамках соглашения правительства России и Китая имеют право работать на безвизовых групповых туристических поездках", – сказал руководитель ведомства.

Работа в этом направлении начата в тандеме с "Акселератором China Friendly" (первый в России акселератор российского туристического бизнеса, ориентированный на приём китайских туристов). Договорённость была достигнута на международной туристической выставке "Интурмаркет".