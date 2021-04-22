Китайцев заманят на отдых в Алтайский край уникальными турпродуктами

Турбизнес Алтайского края нацелился на увеличение потока отдыхающих из Китая и намерен поучаствовать в программе ускоренного выхода регионального турпродукта на их рынок после открытия границ, об этом 21 апреля на пресс-конференции сообщил руководитель профильного управления краевого правительства Евгений Дешевых.
Чиновник напомнил, что до пандемии за год из КНР в Алтайский край приезжали порядка двух тысяч туристов. Гостей интересуют горный и экотуризм, путешествия, шопинг, городские достопримечательности, тематические парки. По этим ключевым направлениям и будут разрабатывать туристические пакеты.
"При развитие данного продукта китайский рынок может стать целевым для туристической отрасли Алтайского края на ближайшие три-пять лет. Уже пять наших туроператоров в рамках соглашения правительства России и Китая имеют право работать на безвизовых групповых туристических поездках", – сказал руководитель ведомства.
Работа в этом направлении начата в тандеме с "Акселератором China Friendly" (первый в России акселератор российского туристического бизнеса, ориентированный на приём китайских туристов). Договорённость была достигнута на международной туристической выставке "Интурмаркет".
Комментарии
завтраками туриста кормить будут?
В китае чтобы погулять в любом парке надо платить за вход, юаней 300.
У нас выезд на природу бесплатный. Однако те китайцы которые сюда поедут, любят комфорт, а у нас даже туалетов приличных нет, ни по городу , ни по местам отдыха.
Не надо их сюда заманивать! Потом ссаной тряпкой не выгонишь!
Гуселетово плесы. Очень нравится. Но туалеты для граждан с больными ногами нужно улучшить.
Не надо их сюда заманивать! Потом ссаной тряпкой не выгонишь!
Или других порядочных отучать туда ездить. Насмотрелись на них, как за границей себя ведут.