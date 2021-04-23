Вышедший из колонии уралец обворовал жителя Рубцовска и отправился обратно в тюрьму

Житель Рубцовска обратился в полицию и сообщил о краже 19 тысяч рублей в привокзальном сквере, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.
"Мужчина рассказал, что возле вокзала познакомился с одним из пассажиров и распивал с ним спиртные напитки в привокзальном сквере. Потом он задремал, а когда проснулся – не обнаружил наличных денежных средств. Его спутник некоторое время даже помогал искать якобы потерянные деньги, а затем уехал на рейсовом автобусе", – говорится в сообщении.
Сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 34-летний житель Свердловской области, который в день кражи освободился из колонии, где отбывал наказание также за кражу и грабёж. Мужчина отправился домой, однако правоохранители определили маршрут автобуса, на котором злоумышленник скрылся, и задержали его. Похищенные деньги у него изъяли.
В результате суд признал злоумышленника виновным в краже с причинением значительного ущерба и назначил ему два с половиной года колонии общего режима.
Комментарии
Украл, выпил, в тюрьму. Романтика!!!!
Так это уже рецедивист - его уже не перевоспитать и не исправить.... пожизненный эцих с гвоздями
А ведь его вертухаи перевоспитывали
За что дубасьё жалование и привелегии получает?