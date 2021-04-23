Семь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Семеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2913.
За сутки в лабораториях подтвердили ещё 84 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 49 109 человек. Выздоровели 44 025 человек (+63 за сутки).
Новые случаи заболевания выявили в следующих населенных пунктах: Барнаул – 25, Бийск – 11, Рубцовск – 7, Змеиногорский район – 4, Бийский, Кулундинский и Рубцовский районы – по 3 заболевших, Заринск, Яровое, Михайловский, Немецкий национальный районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский и Шипуновский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии находятся 196 пациентов, из которых подключено к аппаратам ИВЛ – 87. В ковидных госпиталях остаются свободной 401 койка.
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