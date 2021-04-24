Брошенная сыновьями россиянка попала в больницу из-за халатности соцработников

В Приморье следователи возбудили уголовное дело в отношении работников артемовского центра социального обслуживания. Они знали, что женщина не в состоянии ухаживать за собой, но ничего не предприняли, пишет ТАСС.
"По версии следствия, в период времени с 1 марта 2020 года по 17 апреля 2021 года должностные лица из числа сотрудников центра социального обслуживания населения, достоверно зная, что в доме по улице Центральной в селе Прохладном проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержке нетрудоспособная женщина 1931 года рождения, которая является вдовой участника Великой Отечественной войны и инвалидом третьей группы, никаких мер, предусмотренных действующим законодательством, не приняли", – сообщили в ведомстве.
Сообщается также, что ранее уголовные дела возбудили в отношении двух сыновей пенсионерки. Они бросили мать без необходимого ухода и присвоили себе её пенсионные выплаты на общую сумму в размере 381 тыс. рублей.
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