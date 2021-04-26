Лишь четверть российских работодателей смотрят на образование соискателя

Только 27,9% работодателей учитывают соответствие специальности, указанной в дипломе соискателя, предлагаемой вакансии. Об этом свидетельствуют данные опроса института технологий управления МИРЭА, результаты которого приводит РБК.
Большинству руководителей – 56,8% – в первую очередь важен опыт кандидата. Ещё 15,2% признались, что главное – это наличие диплома у соискателя, а какого именно – не имеет значения. При этом три четверти респондентов заявили, что высшее образование перечислено среди требований в их вакансиях, однако отказывали в приёме на работу из-за отсутствия "корочек" чуть более 40% респондентов.
Опрос проводился с 1 по 14 апреля 2021 года среди 1632 представителей российских компаний в 78 регионах России.
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