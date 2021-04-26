Партия "Единая Россия" возьмёт на контроль и поможет в исполнении всех задач, который перед правительством и парламентом поставил президент России Владимир Путин в рамках своего послания. В ЕР намерены включить все основные посылы в свою предвыборную программу. Подробнее об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".
Глава государства обозначил много вопросов, которые власти должны решить в ближайшее время. Но самое главное – защита и забота о людях. Именно это и станет стержнем программы партии. Но при этом ЕР проведёт обсуждение всех самых серьёзных моментов с жителями регионов и экспертами. Кроме того, партия спросит население, а что они готовы предложить, что они считают необходимым сделать сейчас в своём городе или селе.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поставил задачу собрать максимальное количество идей, отразить их в своей программе и сделать всё возможное для их реализации. В документе обязательно будут прописаны меры, которые партия предлагает для развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики.
Но, конечно, партия начнёт работу по реализации послания президента не после выборов, а прямо сейчас. По словам члена Бюро Высшего совета ЕР, председателя Госдумы Вячеслава Володина, уже в мае-июне нужно будет принять около 10 законов. И партия их активно поддержит. У депутатов есть чёткое понимание и план работы, подчеркнул Володин.
Что же касается предвыборной программы, то в неё включат реализацию инфраструктурных проектов, рассказал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Проще говоря, это строительство жилья, дорог, модернизация общественного транспорта и коммунальных сетей, благоустройство.
Представители региональных отделений партии уже готовы начать составление карты реализации. Первый этап – актуализация информации по потребностям регионов в машинах скорой помощи и школьных автобусов.
"Крайне важно было узнать, что уже даны поручения по дополнительному обновлению автопарка скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Ведь эти инициативы мы на встречах слышим от жителей территорий. В основе каждого предложения – запрос избирателей", – рассказала депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.
Также партия создаст единую базу с графиком бесплатного подключения к газу жителей в регионах. На особом контроле – пенсионеры и многодетные семьи. Активисты ЕР помогут им разобраться в документах и заполнить их, если потребуется.
В программу войдут и другие важные темы, которыми занимаются единороссы. В том числе и обновление трудового законодательства. Напомним, партия предлагает повысить статус социального партнёрства, оформить юридический статус самозанятых.