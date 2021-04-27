Дожди и грозы обещают в Алтайском крае 27 апреля

В Алтайском крае температура воздуха продолжает повышаться, но вместе с потеплением в регион приходят и дожди.
По прогнозам метеорологов, во вторник, 27 апреля, ожидается +13...+18 градусов, местами по югу – до +23 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +14...+16 градусов. Временами возможен дождь. Ветер южный, 6-11 метров в секунду.
В ночь с 26 на 27 апреля в крае термометры покажут +5...+10 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные дожди, грозы.
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погода козел...