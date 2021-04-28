Одиннадцатый ребенок родился в алтайской семье

Алтайская семья Сергея и Елены Брит пополнилась ещё одним членом. Одиннадцатый ребёнок появился на свет 22 апреля. Об этом сообщает "Катунь 24".
Мальчика назвали Самуилом. Он спокойный и рассудительный, отмечает его мать. Со старшей сестрой у него 14 лет разницы.
Семья Брит специально детей не планирует, но очень радуется, когда узнаёт, что в их жизни появится ещё один ребенок. Родители не исключают, что это не последний их визит в роддом.
Напомним, на начало 2021 года в регионе проживало 30 523 многодетные семьи, суммарно воспитывающие 102 183 несовершеннолетних ребёнка. При этом в 2006 семьях воспитывают от пяти до семи детей, в 98 семьях – восемь-девять, а в 26 семьях – десять и более. Для сравнения: в 2015 году в регионе насчитывалось 23 312 многодетных семей с 74 010 детьми.
Комментарии
А кто по профессии глава семьи? Кем сегодня можно трудиться, чтобы заработка хватало на жизнь себе, жене и 11 детям?
глава страны в беде не бросит, подкинет халявы
немцы староверы что ли?
про презики им никто не рассказывал?
> 28.04.2021 08:46
> Виктор
Например - жить в деревне с натурального хозяйства.
> 28.04.2021 08:49
> - гость -
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Да, я тоже смотрел серию "Мира наизнанку" про большие семьи фермеров-меннонитов в Мексике. Но герои статьи — барнаульцы
11? вечно беременная мать, ну что ж
Ой вэй, ребе!
рассудительный? это новорожденный-то?
А они руками что-нибудь делать умеют?
Сейчас такие семьи получают очень хорошую поддержку от государства, ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ.
+ куча льгот + досрочная пенсия +помощь от волонтеров и различных благотворительных фондов.
делать умеют?
неа.ну явно не презики разворачивать
Рожать, чтобы постоянно потом клянчить халяву у государства? Сомнительное удовольствие.
Это из стиль жизни.
Всегда интересно кто по образованию мама и папа, какая профессия и где работают. Или так после школы сразу семью создали, и дети повалили
Здоровья матери и детям. Благополучия семье.
28.04.2021 10:00
Гость
Да, это важно и как пособие для потенциальных многодетных семей — какую профессию выбрать? ( чтобы хотя бы себе 25000, жене 15000 и на каждого ребёнка по 5000 в месяц. Если детей 8, то уже надо главе семьи [ 80000 + 25000 + 15000 + 5000х8 ] каждый месяц гарантированно заработать ), как обзавестись просторным жильём? ( ведь, двух- и даже трёхкомнатной квартирой в таких случаях не обойдёшься, чтобы не спать всем на двухъярусных кроватях ), как накопить на высшее образование каждому ребёнку, который захочет его получить? и т.д.
*В смысле 80000 = 25000 + 15000 + 5000х8, конечно же
как накопить на высшее образование каждому ребёнку, который захочет его получить?
а никак вот и плодятся неучи которые в дальнейшем выбирают такой же путь плодиться и не работать, без жилья но с божьей помощью. 11 детей - 11 квартир? наврятли
как накопить на высшее образование каждому ребёнку, который захочет его получить?
а на бюджет заранее забили?
Вот рожает здоровых детей эта пара и это очень хорошо. И пусть государство им поможет материально. В большой семье дети никогда не вырастут эгоистами, будут помогать папе и маме зарабатывать на хлеб.
Образование говорите? А кто сейчас по специальности работает? специалитета прктически нет, а призрачные знания бакалавров и магистров не обеспечат вас профессией.