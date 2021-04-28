28 апреля в России отмечается День работников скорой помощи. Праздник приобрёл официальный статус по инициативе президента России Владимира Путина в 2020 году. Поздравления в адрес работников скорой направил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, а также депутаты, волонтёры и активисты.
"Трудно себе представить здравоохранение без службы скорой медицинской помощи. Ваша служба работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году. В прошлом году на плечи работников скорой помощи легла колоссальная нагрузка. За всю историю службы никто не припомнит такого количества обращений. Только по Барнаулу приходилось обслуживать до 2500 вызовов. И это в то время, когда формировался общий иммунитет и болели все, не исключая медицинских работников. Ситуацию спасло ваше огромнейшее чувство долга. Спасибо и с праздником!" – сказал министр.
От имени Алтайского реготделения партии "Единая Россия" к сотрудникам скорой помощи обратилась кандидат медицинских наук, зампредседателя комитета по здравоохранению и науке в АКЗС Ирина Солнцева.
"Вы взяли на себя такой важный труд, такой удар на себя приняли в прошлом году, что мало кто выдержит. А вы выстояли. Знаю по себе, когда случается беда, вас ждут, как ангелов. Верят, что бы ни случилось, вы приедете и спасёте. И вы спасаете. Низкий вам поклон за ваш труд, доброту и отзывчивость, за действительно скорую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается!" – цитирует депутата Заксобрания партийный сайт.
С профессиональным праздником сотрудников службы поздравил и секретарь реготделения ЕР Александр Романенко. "Важно, чтобы система оказания скорой помощи продолжала эффективно работать. Это необходимо для одной главной цели – сохранения здоровья жителей нашего края. Особые слова благодарности – ветеранам, которые десятилетия проработали в службе скорой помощи", – заключил он.
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