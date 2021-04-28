Жителя Алтайского края осудили за поджог дома с двумя детьми

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы 33-летнего жителя Бийска, который поджёг дом с двумя детьми, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошёл 18 октября 2020 года. Мужчина встретился на улице со своей сожительницей, которая пошла за лекарствами для заболевших детей, и узнал от неё, что их совместный трёхлетний сын и 11-летняя дочь женщины находятся дома одни. Горожанин пришёл к дому, но не смог проникнуть внутрь.
"Достоверно зная, что дверь заперта снаружи, он нашёл емкость с горючей легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею деревянные конструкции жилища, после чего поджёг. Убедившись, что огонь распространился по строению, он наблюдал за происходящим в помещении рядом расположенного нежилого строения", – говорится в сообщении.
Однако довести попытку убийства до конца злоумышленнику не удалось, поскольку огонь заметил проезжавший мимо местный житель и спас детей от гибели. Ущерб хозяйке дома составил более 700 тысяч рублей.
Во время следствия бийчанин признал свою вину лишь частично, утверждая, что был пьян и собирался попросту напугать детей. После вступления приговора в законную силу мужчину отправят в колонию строгого режима.
Комментарии
Когда передохнут алкаши.
Таких тварей должен ждать суд Жесткий и Справедливый, а не как ваш всепрощальщик с бигудями.