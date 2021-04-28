Жительница Алтайского края попыталась зарезать ревнивого сожителя

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Баевского района. Сельчанку обвиняют в покушении на убийство сожителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В феврале нынешнего года женщина распивала спиртное с сожителем у себя дома. Когда алкоголь закончился, пара пошла в магазин, но по пути мужчина стал оскорблять возлюбленную из-за ревности к другим мужчинам. По приходе домой скандал продолжился.
"Не желая терпеть оскорблений, женщина взяла нож и нанесла несколько ударов по телу и голове сожителя. Довести преступный умысел на убийство до конца ей не удалось, так как потерпевший сумел позвонить сестре, которая вызвала скорую помощь", – говорится в сообщении.
Свою вину обвиняемая признала. Уголовное дело передали в суд.
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