Ещё два алтайских предприятия готовы к участию в нацпроекте "Производительность труда"

На заводе "Алтайлесмаш" и в ООО "Бриз-Запад" прошли рабочие встречи в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) проверили степень готовности компаний к изменениям и изучили потенциальные риски.
Проверка готовности предприятия к изменениям – важный этап для участия в нацпроекте. На этой стадии сотрудники знакомятся с информационными материалами, а руководители согласуют график дальнейших работ. Также сюда входят подготовка стартового совещания и онлайн-регистрация сотрудников для дистанционного обучения.
В процессе диагностики на заводе "Алтайлесмаш" и в ООО "Бриз-Запад" выбрали пилотные потоки, согласовали порядок взаимодействия между предприятиями и РЦК, определили состав рабочих групп, а также подписали протоколы по результатам мероприятий.
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
Комментарии
Короче, чем бы дитя не тешилось, главное чтобы бюджет пилило!
Хотелось бы хоть раз прочитать "было-стало" с положительными результатами от подобных мероприятий. Пока стойкое впечатление, что это простые лапшевесы. Предпочитаю профессинализм "компетенциям", уверен, что за псевдоумными наглосаксонскими терминами прячется только разводилово на бабло.