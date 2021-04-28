Алтайские медики, перенесшие ковид, смогут пройти лечение в санаториях

В Алтайском крае запустят программу реабилитации медработников, переболевших коронавирусом. Это предложение озвучила на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС депутат Ирина Солнцева. Инициативу также поддерживает краевой Минздрав, информирует офсайт ЕР.
Программа будет распространяться на медиков, перенесших ковид в средней и тяжелой степени. По данным Минздрава, речь идет о 2400 врачах и других медработников. На реализацию программы понадобится около 72 млн рублей из краевого бюджета.
"Министерство здравоохранения уже выходило с предложением разработать программу реабилитации для наших медицинских работников. И мы уверены, что такая программа необходима, чтобы поддержать медиков, помочь им восстановить силы и здоровье. Они сами перенесли тяжелую болезнь, и теперь продолжают помогать людям с ней бороться", — отметила Ирина Солнцева.
Лечение и реабилитация будут проходить на базе санаториев "Сосновый бор" и "Обь" в Барнауле. Вопрос будет вынесен на обсуждение в ближайшее время.
Комментарии