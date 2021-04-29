Холода вернутся в Алтайский край в начале мая

Похолодание ожидается на территории Алтайского края в начале мая, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.
По информации синоптиков, в ночь на 1 мая температура воздуха по краю составит от 0 до +5 градусов. Ночью 2 мая столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов.
Также в эти ночи прогнозируются небольшие и умеренные дожди в отдельных районах. В предгорьях будут сильные дожди, местами – с мокрым снегом.
При этом днём 1 мая воздух прогреется до +15 градусов, но также прогнозируются дожди, грозы и мокрый снег. 2 мая потеплеет до +18 градусов, преимущественно без осадков.
Скорость ветра в первые дни мая при порывах может достигать 20 м/с.
Комментарии