Более 9,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9284 — до 4 796 557 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3215 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+716) и Московской области (+632). Алтайский край (+79) на 29 апреля занимает 24-ю строчку списка.
Выздоровели за весь период 4 419 540 человек, в том числе 8442 — за последние сутки.
Скончались еще 364 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 109 731 летальный случай.
В общей сложности в стране провели более 128,8 млн лабораторных исследований на коронавирус. 323 тысячи тестов сделали за последние сутки.
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