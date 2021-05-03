Барнаульцу без маски в аптеке не продали маску

В социальных сетях распространяется видеоролик, который один из барнаульцев снял в аптеке. Мужчина пришёл купить маску, но в обслуживании ему отказали, так как он был без маски.
Сотрудница аптеки отметила, что защитную маску можно купить не только в аптеке, но и в обычном магазине. Мужчина в ответ на это возразил, что без маски ему маску не продадут.
В ходе словесной перепалки горожанин поинтересовался, где он может найти средство защиты, если не купить его. На свой вопрос он сам ответил догадкой: "В бою, что ли, добыть?"
Несмотря на настойчивость, купить средство индивидуальной защиты у него не получилось.
В комментариях под постом пользователи поддержали его точку зрения, но нашлись и те, кто встал на сторону сотрудницы аптеки.
"Конечно, это маразм. Но какие претензии к работнику аптеки? В соответствии с указом губернатора гражданам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, запрещается нахождение в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования. Запрещено обслуживание граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания, ответственность за обеспечение соблюдения этого запрета возлагается на собственников помещений и объектов транспорта", – написал один из комментаторов в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул".
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