Житель Алтайского края продавал несуществующие велосипеды и попался полиции

В Алтайском крае будут судить 24-летнего жителя Камня-на-Оби, который обманом похитил у людей около 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным полиции, с января по июнь 2020 года молодой человек размещал в интернете объявления о продаже велосипедов. Покупателей продавец убеждал вносить предоплату за приобретаемый товар, а потом уже обещал осуществлять доставку.
"Держать свое обещание злоумышленник не намеревался, так как реально никаких велосипедов у него не было. После получения предоплаты он не отвечал на звонки, а в дальнейшем и вовсе отключал телефон", — говорится в сообщении.
В результате, от его действия пострадали семь человек: это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, а также Московской, Костромской и Ярославской областей. Каждый из них перевел злоумышленнику от четырех до 15 тысяч рублей.
Уголовное дело по статье "Мошенничество" передали в суд. Ранее обвиняемого к уголовной ответственности не привлекали. Ущерб потерпевшим он не возместил.
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