Барнаульская старшеклассница заняла третье место на первенстве России по шахматам

Барнаульская школьница, кандидат в мастера спорта Виктория Лоскутова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по шахматам. Чемпионат прошёл в конце апреля в посёлке Лоо – пригороде Сочи на берегу Чёрного моря.
Турнир собрал сильнейших спортсменов России. Для того чтобы попасть в финал, участники прошли отбор на первенствах Федеральных округов. Однако Виктория Лоскутова получила путёвку на чемпионат страны не в окружном отборе, а в Высшей лиге России, достойно выступив на первенстве Европы в 2016 году.
В стартовом рейтинге Виктория, лидер женских шахмат Алтайского края и СФО, оказалась только на пятом месте. Турнир состоял из девяти туров (по одному туру в день), и в такой ситуации важно хорошо стартовать. Виктория справилась с этой задачей, одержав победу в первых трёх турах.
В четвёртом туре Виктория встретилась с будущей чемпионкой – Екатериной Мирошник, представляющей Москву, куда она переехала из Новосибирска заниматься в специальной шахматной академии. Екатерина в этом поединке оказалась сильнее. Однако в следующих пяти турах барнаульская спортсменка сумела набрать 3,5 очка, что позволило ей занять третье место.
Комментарии
надеюсь тут-то поляки не убирали флажки РФ ни откуда??...
Умница! Виктория для Виктории !!!