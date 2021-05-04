В Барнауле прошел Международный танцевальный фестиваль "Солнечный Бал"

Международный фестиваль "Солнечный Бал 2021" прошел в ДК Барнаула 3 мая 2021 года. В мероприятии участвовали коллективы и дуэты из Новосибирска, Омской и Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края и Республики Алтай. Заочно также присоединились коллективы из республик Казахстан и города Санкт Петербург.
Сильнейшие танцевальные дуэты, группы и ансамбли из 10 городов Сибири соревновались в 18 номинациях и 5 возрастных категориях. Общее количество участников очного и заочного форматов фестиваля — более 800 человек. Оценивали выступления участников 7 экспертов из Москвы, Новосибирска и Барнаула.
Организаторами и партнерами фестиваля выступили Министерство спорта Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Алтая, ЦДТ Октябрьского района.
Партнеры фестиваля – Барнаульский пивоваренный завод и салон "Магия Танца".
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