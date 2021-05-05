С 15 мая россиянам вернут полцены путевок в детские лагеря

Президент России Владимир Путин поддержал социальные инициативы "Единой России" и озвучил соответствующие поручения ежегодном Послании Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Так, с 15 мая в стране начнет действовать о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря. Одним из авторов законопроекта стала депутат Госдумы от Алтайского края, член партии "Единая Россия" Наталья Кувшинова.
"Предложенные нами изменения предусматривают как совершенствование самого определения "детский туризм", в котором конкретизирован возраст туристов, направления данного вида туризма, а также обеспечение безопасности ребенка, — подчеркнула Кувшинова. — Кроме того, законопроект предусматривает и определение порядка компенсации родителям, либо законным представителям ребенка, в размере 50% от стоимости оказанных услуг по организации отдыха и оздоровления детей".
Депутат выразила уверенность, что многие жители Алтайского края воспользуются этой мерой поддержки.
Кроме того, с 1 июля по инициативе единороссов увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.
Напомним, президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил возмещать половину стоимости путёвок в летние лагеря в 2021 году. Таким образом, детский отдых в стране станет максимально доступным, отметил он. Однако воспользоваться кешбэком могут только те, кто приобретёт путёвки после старта программы.
При этом минимальный и максимальный порог стоимости путёвки не установлен. На компенсацию смогут рассчитывать родители, оплатившие путёвку только онлайн и картой "Мир". Предварительно она должна быть зарегистрирована в программе лояльности.
Среди условий также обозначено, что период проживания в детском лагере должен составить не менее одной смены. Напомним, в этом году в Алтайском крае они будут длиться по 14 дней.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 26 апреля заявил, что на программу кешбэка за отдых в детских лагерях планируется выделить 5 млрд рублей, компенсацию могут получить 357 тыс. детей. Участники рынка 23 апреля получили письмо от Ростуризма с приглашением присоединиться к программе кешбэка стационарным организациям детского отдыха, работающим с ними туроператорам и системам бронирования.
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