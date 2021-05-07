Россиянка ударила ребёнка за то, что он поссорился с её внуком

На детской площадке в Санкт-Петербурге пенсионерка ударила 11-летнего мальчика по голове. Женщина вмешалась в конфликт, который возник между ребёнком и её внуком, сообщает РЕН-ТВ.
После инцидента школьник обратился в больницу. Врачи осмотрели его и отпустили домой. Позднее отец пострадавшего мальчика обратился в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 46-летнего мужчину, который напал с ножом на девятилетнего мальчика и ранил его в шею. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Задержанный сознался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.
Комментарии
Культурная столица, у них так принято. Это ещё странно что не расчленила.
...отец пострадавшего мальчика обратился в полицию...Вовремя нужно было пороть сначала отца, а потом сына. Глядишь, из-за подзатыльника по полициям не бегали бы.
7.05.2021 09:00
- гость -
А вы прям так хорошо знакомы с ситуацией?
Расскажите, что же там произошло?
7.05.2021 09:08
- гость -
После инцидента школьник обратился в больницу. Врачи осмотрели его и отпустили домой
И что же там такого произошло, что даже врачи ничего не увидели?)) Гость 9.00 абсолютно прав.
возраст внука в студию. а то может быть ему лет 5
09.00
Надеюсь, что бог вам не дал детей
Мальчик несмотря на возраст поступил очень цивилизованно. Скорее всего по телефону родители посоветовали это сделать. Если полиция не найдёт нарушений , то и не накажут. Но бабке урок будет - детей, особенно, чужих бить нельзя.
Пусть теперь бабка квартирку переписывает
Или едет уран в корзинах таскать
Внимание вопрос: вашего ребёнка избивает другой ребёнок, как можно отогнать этого ребёнка если слова не помогают? 1)подождать когда твоего ребёнка забьют и поклонившись в пояс обидчику тащить ребёнка в больницу 2)оттащить обидчика и тем самым приченить ему страдания и сесть в тюрьму.
Внимание вопрос: вашего ребёнка избивает другой ребёнок, как можно отогнать этого ребёнка если слова не помогают?
Очень хороший вопрос. И ни один правоохранитель или педагог или психолог ответа не знает. Будут говорить бла-бла-бла, а ответа не дадут. Никто не знает. Полицию вызывать? Говорить, моего внука бьют? На идиотизм будет похоже
Мальчика получившего по голове жалко, конечно, но тут правильно заметили, возможно если бы он за свое поведение раньше получал бы по попе, может не получил бы по голове. Ну и правильно заметили, мы не знаем ситуации, может до этого внук, зная что рядом бабушка, уже дал ему по голове, а этот просто ответил. И возраст внука тоже имеет значение