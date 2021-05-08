Неизвестные разгромили захоронение на старом кладбище Бийска

Неизвестные повредили надгробия захоронения на старом кладбище. Целью неизвестных стало надгробия семьи Копыловых, которые в свое время построили бийский Драмтеатр.
Как сообщает "Бийский рабочий", в 1996 году захоронение меценатов обнаружили под слоем мусора. На средства семьи построили здание Народного дома, в котором сегодня расположен драматический театр. Изначально на могилах меценатов стояли мраморные надгробья, но в советский период их разрушили.
В 2011 году по инициативе Бийского драмтеатра и городского отделения Демидовского фонда и общества "Память" был создан мемориальный комплекс. Активисты привели памятники в порядок, установили изгородь и православный крест. Однако, на днях неизвестные разрушили памятники.
По предварительным данным с кладбища ничего не пропало: крест и памятники просто лежат на земле. От рук вандалов пострадали пять могил, причем все из них находятся рядом. Сейчас поиском злоумышленников занимаются полицейские.