В США заявили о нежелании вводить новые санкции против России

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что американская администрация не желает вводить дополнительные санкции против России.
"Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", – цитирует Псаки РИА Новости.
По словам пресс-секретаря американского лидера, Вашингтон хочет выстроить более предсказуемые и стабильные отношения с Москвой в долгосрочной перспективе.
Напомним, в середине апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попал российский госдолг, а также ряд физических лиц и компаний. Кроме того, американские власти объявили о намерении выслать 10 российских дипломатов.
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