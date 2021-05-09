До +27 и без осадков. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае 9 мая?

Жаркая погода без осадков сохранится в Алтайском крае 9 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По краю утром местами возможен туман. Днём температура воздуха составит от +17 до +22 градусов, по югу – до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от +19 до +21 градуса. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с.
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