Барнаульцы недовольны пешеходами, которые не знают, для чего нужна велодорожка

Житель города в сообществе Barnaul22 опубликовал гневный пост, посвящённый пешеходам, которые не знают, для чего нужны велодорожки. Горожанин отметил, что иногда люди словно специально идут по местам, которые выделены для велосипедистов.
"Доходит до смешного, когда люди, гуляя по парку "Изумрудный", идут строго по велодорожке. Хотя через каждые 50 примерно метров нарисован знак [велосипед] на асфальте. Неужели никто не знает, что означает нарисованный велосипед, на отделённой от тротуара сплошной полосой, дорожке?!" – негодует автор поста.
К публикации горожанин прикрепил ролик, который наглядно показывает, с чем приходится сталкиваться велосипедистам.
Комментарии
На видео не Изумрудный.... Но там да, ходят по ведожорожке ещё и умудряются ругаться на велосипедистов... что они не должны тут ездить...
Велодорожек из брусчатки это конечно жесть, а что нормального асфальта не хватило, или жалко было красной или той же жёлтой краски что бы отделить границы пешеходной зоны от велодорожек.
Не трамваи, объедут. А потом они еще стоянки потребуют у домов.