Вторник, 11 Май, 08:09

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,14
€ 89,51
13°


4888727 +8465
Обь
515см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2021Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

Барнаульцы недовольны пешеходами, которые не знают, для чего нужна велодорожка

, ИА "Амител"
Некоторые предпочитают совсем не ходить по тротуарам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель города в сообществе Barnaul22 опубликовал гневный пост, посвящённый пешеходам, которые не знают, для чего нужны велодорожки. Горожанин отметил, что иногда люди словно специально идут по местам, которые выделены для велосипедистов. 

"Доходит до смешного, когда люди, гуляя по парку "Изумрудный", идут строго по велодорожке. Хотя через каждые 50 примерно метров нарисован знак [велосипед] на асфальте. Неужели никто не знает, что означает нарисованный велосипед, на отделённой от тротуара сплошной полосой, дорожке?!" – негодует автор поста. 

К публикации горожанин прикрепил ролик, который наглядно показывает, с чем приходится сталкиваться велосипедистам. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.05.2021 08:01
Гость

На видео не Изумрудный.... Но там да, ходят по ведожорожке ещё и умудряются ругаться на велосипедистов... что они не должны тут ездить...

11.05.2021 08:06
Гвоздь

Велодорожек из брусчатки это конечно жесть, а что нормального асфальта не хватило, или жалко было красной или той же жёлтой краски что бы отделить границы пешеходной зоны от велодорожек.

11.05.2021 08:07
- гость -

Не трамваи, объедут. А потом они еще стоянки потребуют у домов.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
07:51
Барнаульцы недовольны пешеходами, которые не знают, для чего нужна велодорожка 3
07:29
Алтайский край оказался в списке лидеров по количеству совершенных преступлений 0
07:09
В Республике Алтай чабан увёл у фермера 15 овец и съел их 1
06:57
Путин рассказал об уровне антител после вакцинации 2
06:29
Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Любимый город" 2
06:04
Жара и дожди. О погоде в Алтайском крае 11 мая 0
23:32
Такой день. Медведь во дворе и массовое ДТП на Павловском тракте 0
22:28
Футболисты барнаульского "Динамо" обыграли "Урал-2" 0
21:21
В МВД рассказали подробности смертельной аварии в селе Манжерок 1
20:15
Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 2
19:45
Домашние животные "помогают" мошенникам обманывать людей 1
19:12
Три человека погибли 9 мая в лобовом столкновении в Алейске 3
18:43
Мошенники представились сотрудниками банка и похитили у барнаульца солидную сумму 1
18:10
Россиянам рассказали, как выгоднее погасить кредит 0
17:47
Эксперты назвали сроки нового мирового экономического кризиса 0
17:13
Глава Минздрава Омской области вышел к людям из леса 7
16:46
Врач рассказал о внешнем признаке предракового состояния 0
16:11
День Победы в Рубцовске чуть не закончился серьёзным пожаром 0
15:46
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
15:11
Огромная пробка образовалась на въезде в Барнаул 3
14:45
Соцсети: медвежонка заметили в одном из барнаульских дворов 3
14:16
Эксперт рассказал, как "уронить" курс доллара до 50 рублей 9
13:48
Участок малого Павловского тракта перекроют на две недели из-за ремонта теплосетей 1
13:17
Большой гараж для автобусов загорелся в Барнауле 2
12:45
Смертельная авария произошла в районе села Манжерок 1
12:14
Когда Радоница в 2021 году и как правильно поминать умерших в этот день 0
11:46
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:08
Жительница Барнаула хотела заработать в интернете, но "вложилась" в мошенников 3
10:41
Россиянам рассказали, как увеличить размер зарплаты 25
10:06
Умерла лошадь, которую спасли из-подо льда на Катуни 4
09:41
Алтайские спасатели эвакуировали туристку, которая сорвалась с горы на озере Ая 2
09:01
Этот День Победы. Большой фоторепортаж с праздника в Барнауле 17
08:36
Эксперт объяснил, почему нельзя пить алкоголь после коронавируса 15
08:06
Пропавшего мужчину пять дней ищут в Алтайском крае 0
07:37
Шестибалльная магнитная буря накроет Землю через несколько дней 0
07:04
Пятикратный чемпион России по мотокроссу погиб на тренировке 1
06:38
Неожиданный парад и фейерверк-сюрприз. Как прошёл День Победы в Барнауле в мае 2021 2
06:01
Жара и ветер. О погоде в Алтайском крае 10 мая 1
23:35
Такой день. Парад Победы в Барнауле и смертельное ДТП на алтайской трассе 0
23:00
Не хуже, чем в Барнауле? В Новоалтайске запустили шикарный салют 0
22:25
Главный салют в честь Дня Победы в Барнауле. Фото и видео 3
21:55
Прямая трансляция салюта на День Победы в Барнауле 0
21:38
Первые яблони расцвели в Барнауле 0
21:08
Минсоцзащиты РФ не собирается ежегодно продлевать майские праздники 1
20:35
Глава Минздрава Омской области пропал на охоте 6
20:08
Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре и риске пожаров 0
19:39
Ещё один пациент с COVID-19 скончался в Горном Алтае 0
19:08
Последняя в Табунском районе участница ВОВ умерла в День Победы 1
18:54
Врач раскрыл причину любви россиян к грозе в начале мая 0
18:33
Червонцы с Лениным и карточки на хлеб. Как выглядели деньги в годы Второй мировой 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.