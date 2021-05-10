Россиянам рассказали, как выгоднее погасить кредит

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала, как выгоднее погасить кредит. Об этом сообщает "Российская газета".
"Досрочно гасить заём обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Система платежей, как правило, аннуитетная. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг, наоборот, увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведёт к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним", – отметила эксперт.
По её словам, досрочное погашение в конца срока не позволит вам сэкономить, так как проценты банку уже выплачены. Кроме того, Харнас уточнила, что лучше всего вносить средства для досрочного погашения в день основного платежа.
Ранее сообщалось, что россияне набрали кредитов на рекордную сумму. Общий объём выданных в марте займов составил 340,6 млрд рублей.
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