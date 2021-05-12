Кризис – не помеха: как пережил пандемию кредитно-потребительский кооператив "АС Финанс"

В 2020 году в России прекратили свою деятельность более 500 тысяч коммерческих организаций: это каждая шестая компания в стране. Эксперты называют это очищающим эффектом кризиса: он ликвидирует неэффективные предприятия. Однако в России, где доля частного предпринимательского сектора низкая, закрытие одного бизнеса редко компенсируется открытием другого, более эффективного.
По данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", объёмы продаж объектов малого и среднего бизнеса падали во время пандемии до 91% по сравнению с прошлым годом. Но, несмотря на отрицательные тенденции на рынке в 2020 году, некоторые предприятия преодолели коронавирусный кризис с положительной динамикой по всем основным показателям. Например, КПК "АС Финанс".
В Алтайском крае работают 49 кооперативов. Как утверждают в КПК "АС Финанс", по размеру активов кооператив находится среди них на втором месте, хотя в августе 2020 года КПК "АС Финанс" исполнилось только пять лет. В течение всего времени своей работы кооператив демонстрировал рост по всем основным показателям (количество пайщиков, портфель сбережений, портфель займов, паевой фонд, резервный фонд, членские взносы, активы, прибыль). Кризисный 2020 год не стал исключением.
Так, за 2020 год численность пайщиков выросла на 13% по отношению к 2019 году. Положительный финансовый результат КПК увеличился на 63%. Прибыль, оставшаяся по итогам года, особенно в кризисный период, означает устойчивое финансовое состояние КПК.
"В 2020 году портфель сбережений увеличился на 6% по отношению к 2019 году. Это говорит о высокой степени доверия пайщиков кооперативу. Пайщики КПК "АС Финанс" в условиях пандемии, самоизоляции и ухудшения финансового положения продолжили хранить свои сбережения в нашем кооперативе. Массового оттока средств не наблюдалось. Выплаты компенсаций по принятым сбережениям производились точно в срок", – рассказали представители "АС Финанс".
Портфель выданных займов в 2020 году увеличился на 21%. Заёмщиков тщательно проверяют: решение о выдаче принимают на заседаниях комитета по займам. На основании представленных документов члены комитета определяют платежеспособность заёмщиков, их имущественное и финансовое состояние. В условиях пандемии основная масса заёмщиков выполняла свои обязательства в срок. Льготными условиями, такими как реструктуризация задолженности, никто не воспользовался.
В 2020 году на 20% увеличились активы. Увеличение активов закономерно, так как объёмы привлеченных денежных средств также выросли.
Собираемость по членским взносам в 2020 году увеличилась на 115%. Согласно нормативным документам КПК, членские взносы не возвратные и идут на покрытие расходов КПК, формирование резервного фонда. Резервный фонд кооператива увеличился в 2020 году на 30%. Также произошло увеличение паевых взносов на 9%. Паевой и резервный фонд формируется по нормативам Центрального Банка и влияет на соблюдение финансовых нормативов.
Сотрудники кредитного потребительского кооператива "АС Финанс" постоянно повышают свою квалификацию. В 2020 году они также регулярно посещали вебинары, собрания, форумы проводимые СРО, Центральным Банком, НКО МОВС, Лигой Кредитных союзов России.
Кооператив соблюдает и тщательно следит за выполнением закона 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Сотрудники проходят обучение по этому направлению.
"Каждого нового пайщика мы проверяем по базе террористов и экстремистов и по базе судебных приставов, а также проверяем действительность его паспортных данных. После этого ему присваивается степень риска. Ежеквартально проводится повторная проверка с занесением результатов в карточку пайщика. Данная процедура полностью автоматизирована в программе 1С, что позволяет быстро и качественно проводить проверку", – рассказывают в "АС Финанс".
В 2020 году в кооперативе была внедрена система управления рисками. Ежеквартальные отчёты анализирует правление кооператива.
КПК "АС Финанс" имеет прямое членство в саморегулируемой организации "Кооперативные финансы". Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в Некоммерческой корпоративной организации "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования". Договор страхования № ГО КПК_00554/2020 от 07.12.2020 г, сроком до 31.12.2021 г. Страховая сумма 100 000 000 руб.
Отчётность по денежным средствам кооператив предоставляет в Центральный Банк ежемесячно, а отчётность по финансовым нормативам – ежеквартально. Финансовые нормативы, по состоянию на 31.12. 2020, полностью соответствуют нормам и требованиям Центрального Банка.
КПК "АС Финанс"
Адрес: г. Барнаул, ул. Шумакова, 17а, оф. 305а, 307, 3 этаж.
Тел. 8 (3852) 205-075, 8-800-303-77-77
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