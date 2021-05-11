Штраф за безбилетный проезд могут ужесточить в России

Минтранс предложил дать регионам полномочия самостоятельно устанавливать наказание за неоплаченный проезд. Законопроект уже поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Как сообщает газета "Известия", в начале марта регионы получили возможность устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда. При этом сейчас продолжает действовать норма, определяющая штраф в размере 100 рублей за безбилетную поездку.
"Минтрансом России подготовлен законопроект, предусматривающий признание данной нормы утратившей силу", – сообщила изданию пресс-служба ведомства.
При этом в Госдуме не все согласны с изменениями. По мнению депутата Ярослава Нилова, новые правила могут привести к злоупотреблениям, поскольку штрафы пойдут на наполнение региональных бюджетов и власти будут заинтересованы в как можно более жестоком наказании граждан.
Схожую точку высказал и депутат Николай Арефьев. Он отметил, что все стремятся наказать россиян, однако никто не штрафует перевозчиков за некачественные услуги.
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