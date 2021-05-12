Пьяный дальнобойщик из Барнаула снёс будку на железнодорожном переезде в Екатеринбурге

Пьяный дальнобойщик, везущий груз из Барнаула, снёс будку дежурного по железнодорожному переезду на автодороге Екатеринбург – Тюмень. Во время движения мужчина начал засыпать и сбился с пути.
Как сообщил "Инцидент Барнаул", накануне 56-летний водитель ехал по автодороге из Барнаула в Екатеринбург. Во время движения он сбился с пути и проехал переезд вслед за прошедшим поездом, допустив наезд сначала на заграждение, а после – на будку. В результате ДТП водитель получил травмы – перелом берцовой кости, ушибы и ссадины.
Как установили полицейские, мужчина был пьян. Оказалось, что он почти заснул за рулём и в один момент отвлёкся от дороги.
Комментарии
Пьяный. Уснул.
Пьяный дальнобойшик...Машина большая - ему ничего не страшно.