Стало известно, спортсмены из каких стран посетят барнаульский этап Кубка мира по гребле

Для участия в этапе Кубка мира по гребле, который пройдёт с 20 по 23 мая в Барнауле, зарегистрировались более 400 спортсменов из 55 стран, заявил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Его слова приводит "Алтайский спорт".
Как сообщил Перфильев, первые спортсмены прибыли в Барнаул ещё 11 мая – это три гребца из Эквадора. Они уже заселены и ждут начала тренировок.
В целом же на международные соревнования в Барнаул приедут спортсмены из Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Гватемалы, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Китая, Колумбии, Кубы, Латвии, Литвы, Мексики, Мозамбика, Норвегии, Польши, Португалии, России, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, США, Таджикистана, Таиланда, Тонга, Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадора, Эстонии и Южной Африки, пишет издание.
При этом пока неясность остаётся с Кипром, Тунисом и Мозамбиком, от которых ещё не пришло финального подтверждения. Точный состав участников станет известен, когда оргкомитет соревнований получит официальные документы из Международной федерации каноэ.
Ранее сообщалось, что гостям Кубка мира по гребле в Барнауле сделают бесплатный проезд. Для этого достаточно будет предъявить билет на мероприятие. О том, как доехать до гребного канала и почему туда не пустят на личном авто – читайте в нашем материале.
Комментарии