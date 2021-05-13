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Биолог связал заболеваемость коронавирусом с погодой

, ИА "Амител"
В жару вероятность заражения снижается
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Биолог Анча Баранова заявила, что в ближайшие два месяца распространение коронавируса будет зависеть от погоды. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока неясно. Я думаю, что в ближайшие два месяца в России всё определит погода", – сказала она.

По словам Барановой, если в ближайшее время будет жарко и сухо, то число новых заражённых сильно снизится, а если начнутся дожди, то люди будут собираться вместе и заражать друг друга.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.05.2021 12:00
- гость -

если начнутся дожди, то люди будут собираться вместе и заражать друг друга

Что за очередной бред? люди, как мухи - прячутся от дождя!? Или все же важна влажность? От мороза зимой тоже прятались, но пик заболеваемости пришелся на осень, когда не было еще морозов, но было влажно

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