Биолог связал заболеваемость коронавирусом с погодой

Биолог Анча Баранова заявила, что в ближайшие два месяца распространение коронавируса будет зависеть от погоды. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока неясно. Я думаю, что в ближайшие два месяца в России всё определит погода", – сказала она.
По словам Барановой, если в ближайшее время будет жарко и сухо, то число новых заражённых сильно снизится, а если начнутся дожди, то люди будут собираться вместе и заражать друг друга.
Комментарии
если начнутся дожди, то люди будут собираться вместе и заражать друг друга
Что за очередной бред? люди, как мухи - прячутся от дождя!? Или все же важна влажность? От мороза зимой тоже прятались, но пик заболеваемости пришелся на осень, когда не было еще морозов, но было влажно