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Ладошки помощи: как мама-предприниматель из Рубцовска открыла центр коррекции развития

, ИА "Амител"
Любовь Гичева привозит в родной город редкие аппараты для лечения ДЦП, аутистического синдрома и других отклонений

Перед детьми-инвалидами на протяжении всей жизни встаёт масса разнообразных проблем и препятствий. Тем не менее многим из них удаётся получить образование, устроиться на работу и самореализоваться. Поддержать ребёнка на сложном пути реабилитации – трудная задача, требующая от родителей немало душевных, материальных и временных ресурсов. Облегчить её может помочь правильный подбор методов и средств восстановления.

Предприниматель из Рубцовска Любовь Гичева знает об этом не понаслышке: в её семье растёт ребёнок-инвалид. Желая помочь ему и другим детям с особенностями, Любовь основала центр коррекции развития "Ладошки". О реабилитационных программах центра и планах дальнейшего развития предприниматель рассказала на радио "Эхо Москвы". 

– Любовь, вы участвовали в программе "Мама-предприниматель" от центра "Мой бизнес", и в рамках программы выиграли грант на развитие своего центра. Расскажите подробнее о вашей бизнес-идее. 

– Вообще, я решила участвовать спонтанно – увидела в Instagram-аккаунте центра, что принимают заявки на данный проект, прочитала условия, и по всем параметрам я подходила – я мама двоих детей. Подала заявку с бизнес-идеей, и её выбрали из 126 других. Кроме меня, отобрали ещё 40 участниц. Но в финале осталось только 27 человек.

Моя основная идея была – создание центра коррекции развития для детей с ограниченными возможностями, с особенностями развития и даже для взрослых. Основная цель данного центра – использование аппаратных методик, чтобы помогать социализироваться и реализовываться особенным детям.

Например, использование биоакустической коррекции, которая популярна в Москве, Санкт-Петербурге, да и в Барнауле уже во многих реабилитационных центрах используют эти методики, а также кислородная терапия. Аппараты уже приобретены. Далее я хочу дополнить эти методики различными занятиями с логопедами, нейропсихологами, а также привлечь специалистов из других городов, чтобы они могли оказывать услуги на аппаратах, которых в Рубцовске нет. 

– Давно ли вы начали оказывать подобные услуги?

– В прошлом году мы начали работать на аппаратах. Сначала – со своими детьми, детьми знакомых, родственников… Я выбрала биоакустическую коррекцию, потому что мы её с моим сыном уже проходили в Барнауле, видели результат.

У меня двое детей – старший сын Владислав, 10 лет, и младшая дочь Валерия, ей скоро два года. Старший сын у меня инвалид с задержкой психоречевого развития, аутистическим синдромом. Он требует много внимания, лечения, коррекции, поэтому он стал стимулом для создания центра у нас в городе, чтобы оказывать ему и другим детям поддержку должным образом, курсами, потому что не всегда получается вовремя и регулярно ездить в другие города.

– Много ли детей с подобными заболеваниями в городе Рубцовске?

– По статистике, на конец 2020 года было порядка тысячи детей в категории ребёнок-инвалид. Но есть и другие болезни: ДЦП, задержки психоречевого развития, аутистический синдром, синдром Дауна. Кроме того, это статистика по Рубцовску, а ведь есть ещё близлежащие районы.

– Вы сказали, что работаете на аппарате биоакустической коррекции. Расскажите, что это за аппарат и как он работает.

– Биоакустическая коррекция – инновационный метод, который разработан 25 лет назад в Санкт-Петербурге. Он стимулирует работу мозга без каких-либо медикаментозных или инвазивных вмешательств.

Процедура проходит так: ребёнок садится на кресло, на него надевают шесть датчиков и акустические наушники. Идёт запись ЭЭГ головы, которая преобразуется в акустический сигнал и в реальном времени передаётся пациенту через наушники. То есть идёт саморегуляция. За счёт этой процедуры можно восстанавливать практически любые процессы в организме. В Санкт-Петербурге такой аппарат используют даже в государственных поликлиниках.

В Барнауле 12 таких аппаратов. Хорошо, что родителям не приходится ездить за сотни и тысячи километров, чтобы получить такую нужную услугу. Иногда она действительно даёт очень сильный толчок в развитии.

– Какие результаты дало вашему ребёнку использование аппарата биоакустической коррекции?

– У Влада двинулась хорошо речь. Раньше он не отзывался на своё имя, не понимал обращённую к нему речь, а сейчас он пишет, читает, знает английский алфавит. Мы добились этого не без медикаментозного лечения – всё в комплексе. Но БАК очень хорошо двинула мышление, понимание, интеллект. Где у ребёнка проблема, там этот аппарат и действует, параллельно затрагивая все остальные участки головного мозга и восстанавливая их.

– БАК не только для детей, но и для взрослых можно применять? После инсульта, например?

– Возрастных ограничений нет. Его можно применять и грудничкам, и людям пожилого возраста. Постинсультное состояние, повышенное давление, хроническая бессонница – всё это лечится. Но есть определённые противопоказания, и мы не берём на лечение людей без обследования: это основополагающее. Нужно заключение невролога и ЭЭГ головы.

– Итак, вы описали бизнес-идею и подали заявку в центр "Мой бизнес". Что было дальше? Чем вы занимались в рамках проекта "Мама-предприниматель"?

– Мне позвонили и сказали, что моя заявка прошла, а значит, мне нужно приехать в Барнаул, ведь проект проходит офлайн. Была интенсивная пятидневная неделя. Мы приходили к 9 утра и до 6-7 часов вечера занимались. Охватили множество областей: и финансы, и психологию, и налоговый режим. Мозг, мягко говоря, "взрывался".

Имея экономическое образование, мне было где-то проще. Но было много и новых моментов. Например, в первый день мы изучали психологию, разбирали архетипы. Сейчас я прошла переподготовку как нейропсихолог-логопед, и мне занятия на проекте были полезны для дальнейшей работы.

Далее у нас был маркетинг: разбирали основы продвижения в соцсетях. Также нам рассказывали о налоговом режиме, выборе организационно-правовых форм для дальнейшей регистрации своих бизнес-идей, ну и самое главное – финансовый расчёт. Ему полностью посвятили день. Была очень интенсивная работа со спикерами: они помогали составлять презентацию, делать расчёты, указывали на наши ошибки. Было сложно, но интересно.

То, чему вы научились на программе, уже удалось применить на практике?

– Да, ведь на самом деле я изначально пришла с грандиозной идеей: хочу реализовать это, хочу – то... А на программе мне объяснили, что нужно всё делать постепенно, пошагово, реализовывая каждую маленькую цель. Тогда ты добьёшься больших результатов и воплотишь свою бизнес-идею.

Какой первый шаг к своей цели вы сделали после окончания программы?

– В первую очередь я немного пересмотрела свою бизнес-идею, концепцию. Приступила к поиску помещения для расширения, так как выигран грант, его нужно реализовывать на заявленные цели. Также за этот период времени я вступила в Совет женщин-предпринимателей в Рубцовске.

Начала сотрудничать с администрацией нашего города по подбору помещения, информационной поддержке. Процесс не быстрый, ведь хотелось бы найти такое место, чтобы там можно было забазироваться и развиваться в долгосрочной перспективе.

Как проходил финальный конкурс в рамках проекта, на котором вам удалось выиграть грант? 

– К концу последнего дня на проекте, после четырёхдневного обучения, мы должны были подготовить пятиминутную презентацию и рассказать о своей бизнес-идее: что мы хотим реализовать, на что конкретно нам нужен грант. Мы рассчитывали рентабельность, срок окупаемости. Ведь это уже не мечты, а реальное дело.

На презентации была комиссия. Важно было уложиться в пять минут. Но, я думаю, главным было – рассказывать с душой о том, что ты действительно хочешь делать. Тогда люди видят, что это твоё, что ты своим делом горишь, что хочешь посвятить ему большую часть своей жизни. Мое дело – именно такое, поэтому комиссия практически единогласно, с хорошим отрывом, выбрала мой проект. Я, конечно, была удивлена, ведь изначально шла на проект только за информационной поддержкой.

Грант на какую сумму вы получили и на что планируете потратить его?

– Сумма гранта в этом году составила 100 тысяч рублей. Я планирую его потратить на приобретение современных сенсорных дидактических развивающих материалов. Также хочу купить различные аппараты для работы логопеда. Всё это буду заказывать в Москве, Санкт-Петербурге. Примерный список уже составлен.

Теперь надо выйти на связь с куратором, который расскажет, как правильно реализовывать средства, как отчитываться. Это ведь большая ответственность. Но главное – получить порядок действий и следовать ему.

Будете ли вы ещё сотрудничать с центром "Мой бизнес"? Какими мерами поддержки хотели бы воспользоваться?

– После регистрации себя как юридического лица я хотела бы получить статус социального предпринимателя и попробовать выиграть грант на большую сумму, чтобы приобретать более дорогостоящие аппараты, привлекать технологии в город. Моя мечта – организовать небольшой реабилитационный центр.

Продолжите фразу "Мой бизнес – это" и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – это воплощение в жизнь моих идей. Мой бизнес – это помощь не только своим детям, но и детям из других семей, чтобы они чувствовали себя не чужими, нужными. Мой бизнес – это поддержка со стороны не только семьи и близких, но и профессионалов своего дела, таких как центр "Мой бизнес".

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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