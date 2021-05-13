Рост цен на продовольствие в России замедлился до 6,6%

За годовой период в России по состоянию на 4 марта рост цен на продовольствие замедлился на один процентный пункт – с 7,6% до 6,6%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
Белоусов провёл совещание по мониторингу цен на социально значимые товары. В ходе совещания проанализировали данные о потребительской инфляции в стране. В годовом выражении она замедлилась до 5,52%.
Также установлено, что по итогам апреля цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%. Этот показатель ниже традиционной динамики в сегменте.
По итогам мероприятия Белоусов поручил ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках. Запустить его нужно в ближайшее время.
Комментарии
Ну точно я не в той России живу... У меня в России цены только поднимаются...
люблю такое выражение "РОСТ - СНИЗИЛСЯ" ))))))))))))))))))))
Что они там все курят!? Уйма бездельников за наши деньги, сидят целыми днями и в долях процентов копаются. Нашли, молодцы, не нашли-дальше копаются...Вот работа!
Писал, что не повторяйте комменты, а сам не пропустил из-за глагола хлебают в неопределенной форме. Смешная политика здесь.
13.05.2021 16:35
- гость -
написано - рост замедлился, не фантазируй!
И Бузова растет. Все растут.