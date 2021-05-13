В Алтайском крае судебного пристава подозревают в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Его подозревают в получении взятки.
По данным следствия, инспектор через посредника получил взятку в размере 50 тысяч рублей от жителя Барнаула.
"Деньги предназначались за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству", – рассказали в региональном СК.
Преступление выявили при помощи сотрудников ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии