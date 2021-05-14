В Бийской зоне определили оператора по обращению с ТКО

Оператор по обращению с ТКО определился для Бийской зоны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
ООО "Спецобслуживание Плюс" будет оказывать услуги на протяжении девяти лет. В Бийскую зону входят Бийск, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы.
Изначально компания просила за свои услуги 4,2 млрд рублей, но позднее эта сумма была уменьшена до 2,4 млрд рублей.
Соглашение между Минстроем и ООО "Спецобслуживание Плюс" было подписано 12 мая. Приступить к выполнению обязанностей компания должна с 24 мая.
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