Прекратить огонь. Как Госдума ужесточит контроль за оружием и СМИ

Трагические события в Казани, где 11 мая в 175-й гимназии от рук 19-летнего Ильназа Галявиева погибло девять человек (из них семеро детей) и пострадали ещё 23 человека, безусловно, будут иметь последствия. Как политические, так и юридические – это уже не первый случай за последние годы, но казанская драма, похоже, станет поводом для законодательных перемен. Несмотря на участившиеся ЧП в российских школах, их правового осмысления до сей поры не происходило – и законотворцами, и большинством сограждан они воспринимались как заграничные реалии. Теперь, похоже, эта страшная напасть стала и нашей реальностью. В некоторых нюансах казанской трагедии и возможных её последствиях разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Теракт в "Колумбайне" и его волна в России

Случаи нападения в российских школах и колледжах стали происходить с 2014 года с тревожной регулярностью. Трагическая статистика ведётся с происшествия в 263-й московской школе 3 февраля 2014 года, когда старшеклассник Сергей Гордеев застрелил из отцовского карабина учителя географии и взял в заложники одноклассников. Потом он открыл огонь по прибывшим на происшествие полицейским, одного из которых также застрелил. Суд признал Гордеева невменяемым и отправил на принудительное лечение.

Немаловажная деталь: многие из зачинщиков кровавых акций в российских учебных заведениях вдохновлялись нашумевшим массовым убийством в старшей школе "Колумбайн" в округе Джефферсон американского штата Колорадо, случившимся 20 апреля 1999 года. Тогда два ученика этой школы – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – устроили там стрельбу и попытались взорвать некоторые помещения, довершив теракт самоубийством. Трагедия унесла жизни 15 человек (включая террористов), 23 пострадали. Этому происшествию посвящён фильм Майкла Мура "Боулинг для Колумбины" и одна из серий известного британско-канадского документального телесериала "Час икс".

В России "колумбайновская" бойня побудила на злодеяния ученика школы № 1 подмосковной Ивантеевки Михаила Пивнева (ударившего учительницу топором и выстрелившего в неё из пневматического пистолета, ещё пострадали три школьника), устроивших бойню в 127-й пермской школе двух подростков 15 и 16 лет (пострадали 15 человек, включая учительницу и пытавшихся покончить с собой нападавших), учащегося Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова (стрелявшего из ружья и взорвавшего самодельную бомбу, погибло 20 человек, ещё 67 пострадали).

Стоит заметить, что ещё чаще статистика фиксировала попытки учащихся пронести в школу колюще-режущие предметы и различное оружие. Одним из самых известных был случай в Даниловском районе Волгоградской области в ноябре 2018-го, когда 14-летний учащийся 8-го класса был госпитализирован в результате отравления парами бензина, канистру с которым он принёс в школу. Кроме канистры, он прихватил с собой топор и два ножа. Мало того, неизвестно, сколько попыток пронести в школу опасные предметы даже не попало в сводки происшествий из-за нежелания администраций учебных заведений раздувать скандал.

Был ли сообщник?

Несмотря на обильную информацию о казанском происшествии, у наблюдателей остаётся немало вопросов. В частности, не совсем ясно насчёт появившихся поначалу данных о сообщнике Галявиева. Ведь СМИ приводили данные этого "сообщника" и одно из влиятельных информагентств со ссылкой на региональное управление ФСБ рассказывало о его задержании. Правда, позднее на пресс-конференции вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева опровергла эту информацию, заявив о своей убеждённости, что нападавший действовал в одиночку. "Камера зафиксировала все действия человека. Он был один", – категорично заявила Фазлеева. В то же время она добавила, что часть информации о происшествии пока сообщаться не будет в интересах следствия.

Проживающий в Казани эксперт, работающий в Институте национальной стратегии (специализируется на экстремизме, терроризме, в том числе религиозного свойства), Раис Сулейманов соглашается, что информация о предполагаемом сообщнике выглядит странно: "В первое время после трагедии СМИ упорно твердили, что у казанского "колумбайнера" есть сообщник, назывались имя и фамилия, возраст, – напомнил он amic.ru. – Сразу появились версии, что у него некий "наставник", возможно, присутствует компонент радикального ислама. Но появление такой версии и её резкое исчезновение может быть вызвано паникой, массой непроверенной информации, которая часто присутствует в подобных происшествиях". По словам собеседника, религиозный, точнее, псевдорелигиозный фактор в данном случае проявился в "извращённой форме" тем, что нападавший сам провозгласил себя "богом".

"Конечно, налицо признаки неадекватности Галявиева, – оценил состояние казанского "колумбайнера" в интервью amic.ru директор Центра практической психологии Сергей Ключников. – Но что это за неадекватность, пока сказать трудно, это могут определить специалисты в результате наблюдений. Но я бы здесь не спешил обвинять директора школы, школьного психолога или родителей, которые, мол, в чём-то недосмотрели и сразу не распознали. Изменения в мозгу могут произойти очень быстро, окружающие могут просто сразу не понять, что случилось – временное это явление или нет. Но ясно, что одной из главных причин стало непомерное тщеславие, отразившееся в его высказываниях".

Потенциального "оруженосца" проверят психиатры и Росгвардия

По следам казанского происшествия Госдума намерена ввести в России цифровой учёт имеющегося оружия и патронов. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием госконтроля в сфере оборота оружия" нижняя палата парламента должна принять уже 18 мая, большинство фракций заявили о его поддержке.

В документе предлагается ввести ряд новшеств для владельцев оружия и для собирающихся им обзавестись. Среди них – создание цифровой системы данных (должна базироваться на российском программном обеспечении с открытым исходным кодом). Росгвардия как ведущий оператор системы получит право проводить беседы с желающими получить лицензию или разрешение на оружие, некоторые другие меры. Помимо этого, члены комитета по безопасности и противодействию коррупции предложили жёстче наказывать граждан за утрату оружия, дополнив специальными нормами ст. 20.8 и 20.12 КоАП РФ.

"По всей видимости, увеличат разрешительный срок на оружие – с 18 до 21 года, учитывая, что Галявиеву было 19 лет, – заметил Раис Сулейманов. – Наверняка станет строже психиатрическая экспертиза, её станут проводить более тщательно, сегодня она порой носит формальный характер и представляет собой беседу соискателя с медиком, который видит, что вроде никаких особых отклонений у соискателя нет, человек с виду спокойный (казанский нападавший тоже характеризовался как человек спокойный) – значит, оснований для отказа в выдаче справки нет".

О "праве на оружие" можно забыть

Предлагаемые законодательные новшества обеспокоили сторонников свободного обращения в России некоторых видов огнестрельного оружия. Так, уроженка Барнаула, член Общественной палаты РФ, создатель общероссийского движения "Право на оружие" (организация выступает за продажу в России короткоствольного оружия) Мария Бутина на просьбу amic.ru прокомментировать случившееся в Казани и возможные меры ужесточения оборота оружия в стране, ответила, что свою позицию высказала в телеграм-канале и дала понять, что добавить ей нечего. В телеграм-канале Бутина отметила, что "оружие – предмет повышенной опасности, должны быть сделаны выводы и приняты меры, чтобы оно никогда не попадало в руки людей, которые могут причинить вред окружающим".

Один из членов правления движения тоже предпочёл воздержаться от комментариев, но заметил, что "у нас есть законодательная практика, а есть её подчас "расширенное" исполнение – не исключено, что реальные ограничения доступа к оружию окажутся несколько больше, чем будут предусмотрены законом; скажем, его получить станет труднее в том числе по политическим мотивам".

Кроме оружейных ограничений, видимо, будут усилены меры безопасности в учебных заведениях. По мнению Раиса Сулейманова, необходимые изменения тоже внесут в российское законодательство. "Судя по всему, бабушек-дедушек на вахтах в школе больше не будет – учебные заведения обяжут заключать договоры с ЧОПами или Росгвардией. Ужесточат контроль за необходимым оборудованием в школах – скажем, некоторое время назад в Казань поставили металлоискатели, но оказалось, что они б/у и работают не слишком хорошо. Получился скандал с обвинениями в адрес местных чиновников, не думаю, что в других регионах нет подобных нарушений. Вероятно, найдут способы контроля за распространением информации о расстреле в "Колумбайне", раз у тех персонажей находятся последователи", – сказал эксперт.

"Конечно, есть проблема подражательства этим персонажам, – констатировал Сергей Ключников. – Но здесь следует задать вопрос некоторым ответственным лицам: а что было сделано, чтобы показать отвратительность, преступность поступка тех, кто стрелял в "Колумбайне"? Это всё плоды деидеологизации общества. Для профилактики подобных случаев нужны усилия специалистов по интернету, юристов, психологов, педагогов и других. Конечно, требуется в чём-то ограничить подростков, но более важно озаботиться их времяпровождением вне школы. Нужен комплекс мер, работать над которыми нужно уже сейчас. Не следует обсудить казанскую трагедию сейчас, а потом забыть о ней. Мы живём в эпоху информационной интоксикации, которая взращивает последователей Галявиева в других местах. И забывать об этом нельзя".