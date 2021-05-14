Жителя Алтайского края подозревают в убийстве пенсионерки и поджоге дома

35-летнего жителя Мамонтовского района Алтайского края подозревают в убийстве 84-летней пенсионерки. По версии следователей, мужчина мог убить пожилую женщину и поджечь дом, чтобы скрыть улики.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 12 мая в одном из сёл района произошёл пожар в частном доме. После тушения спасатели обнаружили тело 84-летней хозяйки, на теле которой следователи обнаружили следы насильственной смерти.
Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников СК и полиции преступление удалось раскрыть по горячим следам – предполагаемым убийцей оказался 35-летний местный житель.
По предварительным данным следствия, будучи пьяным, подозреваемый проник в дом пожилой женщины, чтобы красть деньги. Злоумышленник нанёс пенсионерке несколько ранений в шею, после чего забрал имущество, а с целью сокрытия следов совершённого преступления поджёг дом и скрылся.
Суд заключил подозреваемого под стражу. Следком продолжает расследование уголовного дела.
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