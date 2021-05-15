Шойгу продал свои работы из дерева, которые показывал Путину

Министр обороны России Сергей Шойгу на аукционе продал картины и работы из дерева, которые он создал в своей мастерской. Об этом сообщает РИА Новости.
Торги прошли 14 мая на площадке Русского географического общества. В общей сложности удалось выручить 40 млн рублей. Эти средства направят на помощь подопечным благотворительного фонда Константина Хабенского.
Отметим, что незадолго до торгов Сергей Шойгу показывал некоторые из этих работ президенту России Владимиру Путину, когда глава государства отдыхал в сибирской тайге.
Это произошло в середине марта. В частности, министр обороны продемонстрировал президенту мастерскую, в которой он занимается своим хобби – обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.
Комментарии
Кому же проучили это купить ))
Кому же проучили это купить ))
Говорят, вложился некий барнаульский меценат Григорий.