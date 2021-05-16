Мясников назвал распространённую ошибку при измерении давления

Не нужно измерять давление по несколько раз в день, заверил россиян врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". Его слова приводит РИА Новости.
В ответ на вопрос о частом измерении давления в течение дня медик посоветовал "не заниматься ерундой".
"То, что у вас разовые подъёмы давления, они ни о чём не говорят, – подчеркнул Мясников. – Если устойчивое давление 150 – это, конечно, гипертония, требующая лечения".
Вместо этого он посоветовал метод холтеровского мониторирования – регистрацию артериального давления через определённый промежуток времени, чтобы вычислить усредненный показатель.
"Делайте это не чаще, чем раз в три месяца", – уточнил врач.
Ранее Мясников заявил, что малоподвижный образ жизни крайне опасен для тяжелобольных людей.
Именно поэтому, если человек столкнулся с тяжёлыми заболеваниями, необходимо регулярно двигаться и не прекращать физическую деятельность. При этом двигаться нужно даже лежачим больным, выполняя специальные упражнения в кровати.
Комментарии
Мясников - новый Мессия. Интересно, сколько он заплатил, что его в каждую дырку пихают?