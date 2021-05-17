Секрет комфортного вождения: как специальные очки помогают управлять автомобилем

Поездка на автомобиле примерно в двадцать раз опаснее путешествия в поезде. Так, в 2020 году в России резко увеличилось число аварий: каждое одиннадцатое ДТП приводило к смертельному исходу. Одна из наиболее частых причин трагедий – плохая видимость. Водителю могут помешать погодные условия, такие как туман, дождь или снег, а также сумерки, ослепление солнцем или встречными фарами.
Чтобы минимизировать возможные риски ухудшения обзора, эксперты рекомендуют использовать очки для вождения. Они не только защищают от яркого света, но и увеличивают контраст в пасмурную погоду.
"Зрение зачастую ухудшается плавно и незаметно. Постепенно человек к этому адаптируется, создавая себе мир на расстоянии одного метра. Он хорошо в нём ориентируется и думает, что так и должно быть. А когда приходит в оптику, осознаёт: "Как же я раньше водил автомобиль?!" Люди вдруг начинают видеть весь мир вокруг себя, появляется понимание, что хорошее зрение – главное правило безопасного вождения", – поделилась опытом директор группы компании "Евростиль" Ольга Романенко.
Есть несколько видов очков для вождения. Так, поляризационные очки защитят глаза от внезапной смены освещения и вспышки дальнего света от "встречки". Они эффективно поглощают блики и отражённый свет: вам не помешает ни мокрый асфальт, ни слепящие стеклянные здания.
Тем, кто вынужден носить очки с диоптриями, подойдут очки с фотохромными линзами. Они мгновенно затемняют линзу на солнце, даже если вы внутри машины, в то время как в помещении или в тёмное время суток остаются прозрачными. Такие очки также дают отличную видимость в сумерках: теперь нет необходимости держать в машине несколько пар.
"Некоторые не носят очки, потому что считают их неудобными: они скатываются с носа и мешают вести машину. В наших салонах оптики оправу подгоняют под особенности лица каждого клиента. Можно подогнуть заушники, посадить очки идеально. Человек перестаёт их замечать, и тогда понимает, как в них может быть удобно. После такого опыта он ни за что не купит себе неудобную оправу с сомнительными линзами", – рассказывает директор группы компании "Евростиль" Ольга Романенко.
Кстати, только до конца мая 2021 года в сети салонов оптики "Евростиль" действует скидка 50% на фотохромные линзы. Вам также помогут подобрать удобную оправу.
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