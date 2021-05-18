Место для фитнеса и отдыха: "Магис" открывает летний бассейн на крыше

Площадку для фитнеса и отдыха откроют в мае на крыше клуба "Магис Спорт" на Взлётной, 25. Для гостей и членов клуба подготовят подогреваемый летний бассейн, комфортные шезлонги и кафе с летними напитками и разнообразным меню. Здесь также будут проводить групповые тренировки на свежем воздухе.
Бесплатное посещение площадки включено в некоторые виды карт, в том числе и в удобные короткие карты, которые клуб запускает специально к летнему сезону. Так, в "короткую" карту на шесть месяцев входит:
- летний бассейн на крыше;
- тренажёрный зал;
- групповые программы;
- бассейн;
- сауна/хаммам;
- бесплатная игровая комната для детей.
Предложение действует до 31 мая 2021 года.
"Магис Спорт"
Адрес: Взлётная, 25, т. 226-006
Красноармейский, 25, т. 566-300
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Комментарии
Был раз. Дорого.
А можно купить разовый билет в этот бассейн?