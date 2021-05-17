В Екатеринбурге мужчина устроил резню в парке

В сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла резня. Мужчина внезапно напал с ножом на троих прохожих.
По информации источника "Интерфакса", все трое скончались. Отмечается также, что это были знакомые нападавшего.
При задержании сотрудники полиции ранили мужчину. Он доставлен в больницу.
"Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошёл конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", – прокомментировали ситуацию в СК.
Комментарии
Плохо стрелок.
Под обильным алкоголем жёстко деформирующем сознание и резко усиливающем агрессию еще можно объяснить такое. 90% преступлений под этим делом, особенно убийства. Но когда люди молодые трезвые идут намеренно убивать других которые лично им ничего плохого не сделали даже слова не сказали - вот это уже более страшная манипуляция с сознанием, которой раньше практически не было, а сейчас она всё чаще.
Дело в голове, а не в ножах, ружьях, и тд и чем дальше тем неадекватных становится больше
Предлагаю выделить много миллиардов на создание ГИС "Нож" и внести туда всех владельцев ножей, а затем продавать эти базы в подземных переходах.