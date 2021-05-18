Россиян будут оповещать о чрезвычайных ситуациях единым сигналом

В МЧС приняли решение о том, что оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях будут единым сигналом: "Внимание всем!" Он будет сопровождаться включением сирен и прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий, рассказали в ведомстве.
Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы гражданской обороны "Внимание всем!", "Воздушная тревога!", "Химическая тревога!", "Радиационная опасность!", "Угроза катастрофического затопления!", а также сигналы их отменяющие.
"Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно – гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях – "Внимание всем!" – отметили в ведомстве.
Информация будет передаваться по радио, телевидению и текстовыми сообщениями.
Комментарии
5 сигналов запомнить не сложно, если хотя бы раз где то их продемонстрировали, в школе хотя бы на ОБЖ. Я в свои 38 сегодня узнал, что оказывается существуют разные сигналы
да-вы правы.