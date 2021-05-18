Житель Заринска предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

53-летний житель Заринска предстанет перед судом за покушение на дачу взятки. Об этом сообщили в региональном СК.
"По данным следствия, в марте 2020 года в ходе оперативных мероприятий в одном из торговых павильонов города Заринска сотрудниками полиции установлен факт торговли запрещённым веществом "Насвай" одним из продавцов овощей и фруктов. На мужчину был составлен протокол о привлечении к административной ответственности", – говорится в сообщении ведомства.
Мужчина попытался избежать ответственности и предложил участковому взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейский сообщил об этом в дежурную часть.
Обвиняемый свою вину признал. Дело передано в суд.
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