Российская певица Манижа прошла в финал Евровидения-2021

Певица Манижа вышла в финал Евровидения-2021 с песней Russian Woman. Теперь представительница России снова выступит в субботу, 22 мая.
Манижа выступала под номером три. Она была одета в огромное платье в русском стиле из лоскутов с яркими народными узорами, которые прислали из разных уголков страны. В какой-то момент оно "открылось" и Manizha "вышла" из него в ярком красном костюме.
Кроме представительницы РФ, в финал попали музыканты от Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины. Также в финале конкурса автоматически примут участие представители "большой пятёрки" – Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса – Нидерландов.
Комментарии
Опустились ниже крыши с гастарбайтерами
А мне нравится. И другие песни у нее неплохие.
Чуждая россиянам певица с чуждой росиянам песней вышла куда-то в чуждом россиянам конкурсе. Ура! Ради победы не понять где готовы выставить бородатую бабу в качестве символа страны?
19.05.2021 07:22
- гость -
Живет в России и имеет российское гражданство. Россия - многонациональная страна.
А ваши фантазии засуньте себе ...
мани же алибабы
музыка и талант не имеет национальности будьте толетарнее и терпимее
А ваши фантазии засуньте себе ...
ээ вы чего а вдруг ему понравится...
Пробьем очередное дно в области культуры!
Петр, Ваше дно уже пробито безвозвратно.
Начинаем дискуссию на уровне "Сам дурак"?