"Дизельный. Автомат": 17 автобусов популярного маршрута продают в Барнауле

Владелец одного из самых популярных и важных маршрутов Барнаула – № 57 – выставил на продажу все 17 автобусов. В тексте объявления указано, что за один из автобусов Scania 2007 года собственник просит 1,5 миллиона рублей.

"Дизельный. Автомат", – говорится в объявлении.

В начале 2021 года перевозчик, обслуживающий автобусный маршрут № 75 в Барнауле, выставил на продажу свой автопарк на сайте "Авито": два автобуса ПАЗ и автобус Hyundai Bogdan. Лот автор объявления оценил в миллион рублей. А также рассказал о том, что машины 2010 года выпуска находятся в хорошем состоянии. Вместе с автопарком потенциальный покупатель получит право на пользование маршрутом и обязанность выплачивать зарплату четырём водителям. При этом продавец обещал будущему владельцу "хороший и стабильный доход".

Отметим, что изношенность общественного транспорта в Барнауле достигла рекордных 98%. Перевозчики требуют власти города как можно скорее поднять стоимость проезда на 3 рубля. Мэр краевой столицы Вячеслав Франк заявлял журналистам, что стоимость изменится, но когда это произойдёт – неизвестно.