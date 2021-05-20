Врачи раскрыли главную опасность головной боли

Одним из распространённых проявлений рака мозга является головная боль, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Специалисты британской благотворительной организации Carncer Research призвали обратиться к врачу, если до этого головных болей не возникало. Особенно с этим не стоит медлить, когда приступы происходят регулярно, в том числе по ночам. Кроме того, на заболевание может указывать тошнота и проблемы со зрением.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный вид головной боли. По его словам, это та боль, от которой человек просыпается ночью и которая сопровождается изменением неврологических симптомов.