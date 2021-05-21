Фан-зона на парковке: ТРЦ "Арена" покажет матчи чемпионата мира по хоккею

ТРЦ Arena станет центром хоккейного фан-движения Барнаула. Все матчи сборной России и некоторые игры сборных других стран будут транслировать на большом экране на парковке торгового центра. Всего планируется 12 трансляций групповых турниров, четверть финала, полуфинал, матч за третье место и финальная игра.

Кроме того, 21 мая в 19:30 для болельщиков приготовлена развлекательная программа. Самые активные смогут не только поддержать наших игроков, но и принять участие в розыгрышах и получить призы от партнёров мероприятия. Также в этот день можно будет перекусить в организованных пунктах продажи еды, сделать аквагрим "Триколор", посмотреть выступления группы поддержки до начала трансляции матча.

Напомним, что игра Россия – Чехия состоится 21 мая в 20:15 по барнаульскому времени. На территории фан-зоны предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Вход свободный.

Полное расписание трансляций можно найти в инстаграм-аккаунте ТРЦ "Арена".

ТРЦ "Арена"

Адрес: Павловский тракт, 188

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